В России грузовик протаранил поезд: с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, есть жертвы (фото, видео)

В России грузовик протаранил поезд: с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, есть жертвы (фото, видео)

В результате аварии погибли два человека, еще двое находятся в медицинском учреждении.

На переезде станции Ледяная в Амурской области (Россия) в субботу, 23 октября, грузовик протаранил поезд.

Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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"Грузовой поезд в субботу протаранил грузовик на переезде станции Ледяная в Амурской области, водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на путь на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В Приамурье грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде под Благовещенском — локомотив и 14 товарных вагонов сошли с рельсов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги. Водитель грузовика погиб, локомотивная бригада в больнице. https://t.co/Ds4Tnj4QFE — Лентач (@oldLentach) October 23, 2021

Из-за аварии задерживается пассажирский поезд № 8 сообщением Омск — Владивосток. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Позже стало известно, что в результате аварии скончался и помощник машиниста. Таким образом, число жертв трагедии возросло до двух человек.

Напомним:

В Австралии поезд столкнулся с автомобилем на пути. Машинист поезда затормозить не успел, а потому первый вагон сошел с рельсов. Впоследствии спасателям пришлось освобождать машиниста из-под обломков.

Машинист поезда затормозить не успел, а потому первый вагон сошел с рельсов. Впоследствии спасателям пришлось освобождать машиниста из-под обломков. В американском штате Миссури с рельсов сошел грузовой поезд с новыми автомобилями Ford. Поезд вез модели F-150 и Transit со сборочного предприятия Ford Kansas City, расположенного в Клейкомо, штат Миссури.

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