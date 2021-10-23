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В России грузовик протаранил поезд: с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, есть жертвы (фото, видео)

Фото: facebook.com/zabzd.official / ©
Фото: facebook.com/zabzd.official / ©
Фото: facebook.com/zabzd.official / ©
Фото: facebook.com/zabzd.official / ©

В результате аварии погибли два человека, еще двое находятся в медицинском учреждении.

На переезде станции Ледяная в Амурской области (Россия) в субботу, 23 октября, грузовик протаранил поезд.

Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"Грузовой поезд в субботу протаранил грузовик на переезде станции Ледяная в Амурской области, водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на путь на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Из-за аварии задерживается пассажирский поезд № 8 сообщением Омск — Владивосток. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Позже стало известно, что в результате аварии скончался и помощник машиниста. Таким образом, число жертв трагедии возросло до двух человек.

Напомним:

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