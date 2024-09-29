В России хоккеистов будут судить из-за драки во время матча с командой ФСБ: видео

Спортсменов-любителей обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц и связанном с сопротивлением представителю власти.

В российском городе Биробиджане, столице Еврейской автономной области, пятеро хоккеистов местной команды "Тафгай" подрались во время матча с командой регионального управления ФСБ.

Видео момента этой игры, которая прошла еще весной этого года, опубликовали Telegram-каналы.

В этом виде спорта это привычное событие, которое арбитры наказывают удалением с площадки на несколько штрафных минут.

В России хоккеисты устроили драку во время матча с командой ФСБ

Однако на этот раз игроков, которые подрались с "феесбешниками", после игры арестовали на 15 суток.

Еще через два месяца против них возбудили уголовное дело "за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением представителю власти".

Теперь им грозит до 7 лет заключения.

26 сентября полиция задержала двоих из игроков. Следствие просит арестовать их в связи с тем, что у них есть загранпаспорта и они могут попытаться убежать от правосудия.

Напомним, ранее в российском Новокузнецке на матче детских команд произошла потасовка команда, во время которой некоторые дети не могли самостоятельно подняться со льда.

Читайте также: