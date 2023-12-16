В России хотят бороться с эльфами – у Путина заговорили о серьезной угрозе

Около 12 тысяч россиян идентифицировали себя эльфами и активно учат эльфийский язык.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Андрей Худолеев выразил обеспокоенность по поводу интереса к эльфийскому языку среди русской молодежи. По его словам, это "является серьезной угрозой".

Об этом пишут росСМИ.

"Эльфами себя идентифицировали более 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так – кто как себя назвал, тот таким и есть. Я бы эту тему не затронул, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, которые изучают эльфийский язык… Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", — заявил Худолеев на форуме "Многонациональная молодежь Зауралья".

Российский чиновник также добавил, что в "Яндекс переводчике" есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ.

Эльфийский язык придумал Дж. Р. Р. Толкин – автор произведений "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно".

Язык был разработан как часть созданного писателем мира и используется в его книгах. Эльфийская приобрела популярность среди фанатов фэнтези-эпопеи.

Напомним, болгарское радио сняло с эфира интервью с главой посольства РФ – в чем причина.

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