В РФ власти агитируют военных, принимавших участие в войне против Украины и больше не могут выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья становиться педагогами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что в нескольких регионах РФ в педагогических вузах ввели программы переквалификации для граждан РФ, принимавших участие в войне с Украиной. Никаких ограничений нет, это могут быть участники любых формирований, в том числе ПИК. Также не важно, каким было первоначальное образование будущих "педагогов". После прохождения учебы они получат право стать школьным учителем.

В частности, российские военные, которые в ближайшее время завершат переобучение на педагогов в рамках программы министерства образования РФ, станут преподавателями уроков истории, физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности. Отдельно они будут проводить мероприятия в рамках начальной военной подготовки (НПП).

В школах таким учителям рекомендуют проводить уроки в военной форме и демонстрировать военное снаряжение и амуницию. Также отмечается, что на личном примере они должны проводить национально-патриотическое воспитание молодежи, агитировать их связывать свою дальнейшую судьбу с силовыми структурами. связи с приближением "выборов президента" РФ они также должны проводить опосредованную агитацию в интересах правящей партии "Единая Россия" и кремлевского диктатора Путина", — говорится в сообщении.

Также в ЦНС добавили, что таких "педагогов" будут также отправлять на временно оккупированные территории Украины для усиления пропагандистского влияния и милитаризации украинской молодежи.

Следует обратить внимание также на тот фактор, что эти вчерашние военные могут страдать расстройствами психики, а их будут допускать к работе с детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что российские зеки, воевавшие в составе "Шторм Z", не получили выплаты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России на конкурс снеговиков слепили фигуру оккупанта в виде "рептилоида".

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