В России хотят наказывать тех, кто будет сравнивать СССР и нацистскую Германию

Для физических лиц предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей (около 60 долларов США) или арест до 15 суток.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за публичное отождествление роли СССР и Германии во время Второй мировой войны.

Об этом стало известно из сообщения на сайте российского парламента.

Законопроект предполагает дополнение Кодекса об административных нарушениях РФ новой статьей с очень длинным названием — “Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий управления СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями управления нацистской Германии”.

Физических лиц, нарушающих это предписание, российские законодатели предлагают наказывать штрафом до 5 тысяч рублей (около 60 долларов США) или арестом до 15 суток. Для юридических лиц штраф значительно больше – до 100 тысяч рублей (почти 1200 долларов США).

Авторами законопроекта являются депутаты путинской "Единой России".

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"Законопроект направлен на недопущение образа памяти защитников Отечества и обеспечения правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в пояснительной записке.

Российские СМИ напоминают, что в июле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Напомним, в российском городе Твери провели акцию к годовщине освобождения от нацистских оккупантов во время Второй мировой войны под двусмысленным названием "1488 лепестков памяти". Пользователи социальных сетей обратили внимание, что число повторяет комбинацию цифр 14/88, которая является одним из символов неонацистов.

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