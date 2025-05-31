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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России хотят платить зарплаты в «цифровых рублях», чтобы усилить контроль за населением — ГУР

Разведка Украины разоблачает планы Кремля по новой валюте, которая позволит ограничивать доступ к деньгам в зависимости от политической «надежности» граждан.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Рубли

Рубли / © http://dpsu.gov.ua/

В России уже с начала 2026 года планируют начислять бюджетникам зарплату в «цифровых рублях», направленную на усиление тотального контроля над населением.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

Центральный банк России планирует внедрить так называемый цифровой рубль — созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты.

Уже с начала 2026 г. российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в «цифровых рублях».

РФ будет полностью контролировать обращение виртуального рубля: отслеживать каждую операцию.

Расходы цифровых рублей могут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров.

Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.

Расходовать социальные выплаты россияне смогут только на конкретные группы товаров и услуг, определяемых властью.

Создание и внедрение «цифрового рубля» потенциально может повлечь за собой появление системы «поведенческой лояльности» — доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной «надежности» гражданина, отметили в ГУР.

Как отметили в разведке, «цифровой рубль» — очередной шаг преступного режима в Москве, направленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины».

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