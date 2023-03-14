В России хотят повысить призывной возраст: в ISW объяснили, зачем это Кремлю

Накануне, 13 марта, в российской Госдуме зарегистрировали законопроект о повышении призывного возраста : максимальный – от 27 до 30 лет, немедленно, а минимальный, от 18 до 21 года, поэтапно. Аналитики Института изучения войны считают, что подобные действия свидетельствуют о том, что Кремль не планирует проводить полную мобилизацию.

Об этом сообщили в новом отчете ISW.

"Немедленное повышение максимального призывного возраста, вероятно, преследует цель расширить возрастной диапазон призыва, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования российского общества к призыву в последующие годы", — отмечают американские аналитики.

В ISW считают, что возможно Москва пытается защитить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий войны в Украине, распределяя эти последствия среди одной группы населения.

Предлагаемое расширение возрастного диапазона призыва указывает на то, что Кремль все еще очень неблагосклонен к перспективе полной мобилизации, добавляют в Институте.

Напомним, издание The Economist пишет, что война усугубила демографический кризис в России. В частности, на это влияют потери в войне после полномасштабного вторжения в Украину, бегство мужчин от мобилизации за границу и высокая смертность во время пандемии коронавируса. Только из-за указанных факторов население РФ уменьшилось на 1,9-2,8 миллиона человек в 2020 – 2023 годах.

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