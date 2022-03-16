В России хотят вынести на референдум инициативу о возвращении смертной казни: за что могут казнить людей

В России хотят вынести на референдум инициативу о возвращении смертной казни: за что могут казнить людей

К такому решению кремлевские политики пришли после того, как Россию исключили из Совета Европы.

В российской Госдуме планируют вынести на референдум инициативу о возвращении смертной казни за тяжелые преступления. С таким предложением выступает партия ЛДПР.

Об этом пишет российское издание "Интерфакс".

Партия, которую возглавляет одиозный политик Владимир Жириновский, может инициировать референдум о возвращении смертной казни. Казнить человека могут, кроме прочего, за терроризм, коррупцию, изнасилование детей, убийство в извращенной форме.

К такому решению кремлевские политики пришли после того, как Россию исключили из Совета Европы. Вместе с тем, комментируют в партии, РФ “скидывает с себя оковы чужих ценностей и правил”.

"Одно из них — запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза", — отметили во фракции ЛДПР.

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