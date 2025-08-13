В России хотят запретить звонки через WhatsApp и Telegram: какова цель

WhatsApp / © Pixabay

В России планируют ограничить голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, чтобы уменьшить количество мошеннических вызовов.

Об этом говорится в сообщении Министерстве цифрового развития РФ.

Отмечается, что речь идет исключительно об ограничении функции звонков — другие возможности сервисов будут работать без изменений. Российские власти объясняют такой шаг тем, что после введения системы «Антифрод» мобильными операторами, которая блокирует до 90% звонков с поддельных номеров, большинство мошенников начали использовать иностранные мессенджеры для общения с потенциальными жертвами.

В ведомстве отмечают, что у телеком-компаний нет технических возможностей блокировать вызовы в иностранных приложениях. При этом WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram, по утверждению российских чиновников, игнорируют требования местного законодательства — в частности, отказываются передавать данные на запросы правоохранителей даже в случаях массового мошенничества или подготовки терактов на территории России.

Доступ к звонкам в этих сервисах могут восстановить только после того, как платформы начнут выполнять российские законодательные требования.

