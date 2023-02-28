В России и временно оккупированном Крыму снова объявляли "тревогу" (видео)

Во вторник, 28 февраля, в России и временно оккупированном Крыму прозвучали объявления о воздушной угрозе.

В России и Крыму утром 28 февраля снова раздались объявления об угрозе ракетных ударов. Предупреждение транслировали по радио и телевидению.

Об этом сообщают местные телеграммы.

Россияне в соцсетях отмечают, что сообщения об угрозе слышали по радио в Белгородской области других городах РФ. В некоторых областях предупреждения об угрозе прозвучали в эфире телеканалов, в том числе "2х2" и "ТНТ4". Такие сообщения слышали жители Москвы и Подмосковья, Омска и Саратова.

Кроме того, оккупационные власти Крыма также заявили о хакерской атаке на радиостанции — там тоже "предупредили" о воздушной тревоге.

Напомним, ранее, 22 февраля, в десяти городах России по радио уже звучали объявления о воздушной тревоге, а также угрозе ракетного удара. В российском МЧС тогда назвали инцидент хакерской атакой.

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