В России иеромонаха РПЦ приговорили к 18 годам колонии за растление 53 мальчиков

Его помощника-звонаря приговорили к 12 годам колонии.
В Еврейской автономной области России иеромонаха РПЦ приговорили к 18 годам колонии строгого режима из-за дела о растлении 53 малолетних мальчиков.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Священнослужителя обвиняли по нескольким частям уголовного кодекса РФ: "насильственные действия сексуального характера", "вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
Его помощника-звонаря приговорили к 12 годам колонии. Однако в пресс-службе епархии заявили, что такой должности в штате епархии нет и этот звонарь отношения к РПЦ не имеет.
"У священника — 51 эпизод, а у звонаря — 5 преступлений, два из которых совершены совместно с ним", — рассказали в российской прокуратуре.
Осужденные признали свою вину частично.
В издании утверждают, что иеромонаху вменялось в том числе насилие над детьми младше 14 лет, изготовление порнографии, принуждение к сексу. Кроме того, священнослужитель регулярно употреблял с детьми алкоголь и даже наркотики.
Иеромонаха задержали 24 ноября 2019 года. На время проведения следственных действий местная епархия РПЦ запретила ему проводить службы.
Напомним, что во Франции с 1950 года насчитали более 3 тыс. католических священников-педофилов.
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