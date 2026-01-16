В России инициируют создание "православного" искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин и глава РПЦ патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Современные российские «элиты» считают, что использование западных моделей искусственного интеллекта, обученных на «чужих ценностях», несет риски проникновения нежелательных идей в информационное пространство. Поэтому инициируют создание «православного» искусственного интеллекта, основанного на «традиционных духовных ценностях».

Как сообщает The Moscow Times, с такой инициативой выступили во Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

Заместитель председателя ВРНС Михаил Иванов заявил, что России нужна собственная технология с «четкими моральными и духовными ориентирами».

Реклама

«Речь идет не о замене пастыря или автоматизации веры. Это должен быть безопасный проводник к проверенным источникам знаний», — подчеркнул он.

Во Всемирном русском народном соборе считают, что вопрос создания такого ИИ является частью «духовной безопасности» российского общества. При этом утверждается, что алгоритмы этой технологии должны строго опираться на каноны Русской православной церкви.

Ранее российский «православный» бизнесмен Константин Малофеев предложил создать российский проект, обученный на «правильных» источниках — от Евангелия и «Домостроя» до произведений Достоевского, Пушкина, Ломоносова, Ильина и Дугина.

Свой манифест он опубликовал в Telegram, связав идею с заявлениями президента Владимира Путина и патриарха Кирилла об угрозах неконтролируемого развития технологий.

Реклама

В то же время глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) назвал искусственный интеллект более «опасным», чем ядерная энергия. Он призвал поставить суверенный ИИ под жесткий контроль государства и общества и связывал его развитие с риском апокалипсиса и призвал «не проморгать очередную опасность для цивилизации».

Президент РФ Владимир Путин в свое время обвинял западные модели ИИ в «русофобии» и заявлял, что их доминирование на российском рынке недопустимо, призывая развивать отечественные технологии, основанные на «традиционных ценностях».

России практически нет на мировом рынке искусственного интеллекта. На русскоязычном сайте платформы LM Arena, где пользователи оценивают модели искусственного интеллекта, лучший российский вариант, GigaChat от «Сбера» и YandexGPT не входили в топ-20.

Согласно рейтингу Стэнфордского университета Global AI Vibrancy Tool, который был выпущен в ноябре и измеряет развитость и эффективность ИИ-экосистем, Россия занимает 28-е место из 36 стран.

Реклама

Напомним, в соцсетях активно обсуждали, что новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, которое транслировали российские телеканалы, могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.