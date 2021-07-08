В России исчез еще один самолет, который вылетел для мониторинга лесных пожаров

В России исчез еще один самолет, который вылетел для мониторинга лесных пожаров

Связи с экипажем нет.

В РФ на полуострове Ямала исчез легкомоторный самолет с двумя людьми на борту. Есть информация, что он мог потерпеть крушение.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По информации издания, самолет потерпел крушение на Ямале, когда осуществлял наблюдение за лесными пожарами в регионе. Связи с экипажем нет. Зарегистрировано сигнал аварийного маяка.

В то же время, ТАСС не сообщает об аварии самолета. Как пишет росСМИ, пропавший самолет вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной ситуации, после чего подал аварийный сигнал и он пропал с радаров. На его поиски вылетели Ан-26.

"Легкомоторный самолет не выходит на связь. На борту два человека", — сказала собеседница издания.

Впоследствии в МЧС РФ сообщили, что пропавший самолет на Ямале совершил жесткую посадку. Его уже обнаружили. Предполагают, что причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Оба члена экипажа самолета живы.

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") к поселку Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море.

Впоследствии в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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