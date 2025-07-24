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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2321
Время на прочтение
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В России исчез пассажирский самолет Ан-24: на борту более 40 человек

Самолет Ан-24 не смог приземлиться с первого раза, пошел на второй круг, после чего исчезла связь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Самолет Ан-24

Самолет Ан-24 / © Википедия

В России исчез самолет Ан-24, следовавший по маршруту «Хабаровск-Благовещенск-Тында». У конечной точки он не прошел контроль и связи с ним пока нет.

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

Известно, что в самолете Ан-24 находятся 43 пассажира, в том числе пятеро детей.

По данным медиа Baza, Ан-24 компании Ангара готовился к посадке в Тынди, но не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг. После этого связь с ним исчезла.

На поиски лайнера вылетел вертолет Ми-8 и наземные службы.

Напомним, в Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8. На борту находились трое членов экипажа и два техника — не выжил никто.

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Дата публикации
Количество просмотров
2321
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