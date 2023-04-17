В России исчезли 17 тысяч заключенных из тюрем в 35 регионах — СМИ

Из российских колоний в 35 регионах исчезло 17 тысяч заключенных во время войны в Украине.

Об этом говорится в "Медиазоне".

Журналисты напоминают, что ни Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН), ни главарь ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин, ни Министерство обороны РФ не публиковали официальные данные о количестве завербованных на войну заключенных. Масштабы вербовки можно было оценить по статистике тюремного населения, но ФСИН на время перестала ее публиковать, а в январе 2023-го и вовсе отчиталась, что оно больше не сокращается.

Журналисты собрали данные с сайтов 35 региональных управлений ФСИН – к началу 2023 года количество заключенных в этих регионах суммарно сократилось на 17 тысяч.

"Больше всего заключенных "исчезли" в Самарской (2723), Челябинской (1574) и Кировской областях (1153), а также в Татарстане (1040). Тульской области они подтверждают статистику ФСИН о тюремном населении, а данные ведомства в Красноярском крае и Ярославской области оказались ниже.Суммарно на начало 2023 года в этих 35 регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране)", — говорится в источнике.

Также "Медиазона" отмечает, что неизвестно, с чем связан большой прирост количества заключенных в Смоленской области и оккупированном Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было.

Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал журналистам, что из колоний по всей области завербовались на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержали 6,4 тысячи человек, а к началу 2023 года — 5,5 тысячи (на 875 меньше).

В то же время, в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных.

"Например, тюремное ведомство в Красноярском крае сообщает, что количество заключенных за год практически не изменилось (-54). При этом об активности вербовщиков в этом регионе сообщали сразу несколько источников. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 на войну ушли 270 человек", — говорится в источнике.