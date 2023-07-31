В России испугались атак и заявили, что будут лучше "защищаться с воздуха и моря"

Министр обороны России Сергей Шойгу на фоне последних атак по РФ, в частности по Москве, заявил о повышении "защиты из воздуха и моря".

Об этом пишут российские пропагандистские ОМП.

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В Министерстве обороны страны-агрессорки удары по России называют "терактами".

"В связи с терактами Киева в отношении объектов в РФ приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря", — сказал Шойгу.

Напомним, утром 30 июля в Москве снова раздались взрывы. Власти и пропагандисты заявили об атаке БпЛА. В Министерстве обороны России заявили, что якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

В тот день вечером упал беспилотник на хуторе Дарагановка вблизи Таганрога Ростовской области – вспыхнул пожар. В Сети опубликовали фото с места падения беспилотника. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника. По его данным, пострадавших нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АТАКА БЕСПИЛОТНИКОВ НА МОСКВУ! Единые новости онлайн от ICTV за 30.07.2023 522-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

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