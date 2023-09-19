В России испугались новых ударных дронов "ВСУ": чем они особенные (фото)

Утверждается, что якобы украинские дроны-камикадзе могут взрываться спустя час после падения благодаря установленному на них таймеру.

Россияне заявили, что якобы ВСУ начали запускать по территории РФ ударные беспилотники с таймером самоуничтожения. То есть дроны взрываются через (до нескольких часов) некоторое время после падения, то есть остановки двигателя.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Паблики заявляют, что российские саперы сейчас прорабатывают версию с таймерами на беспилотниках, которые активируются после остановки двигателя. Это происходит, если заряд БПЛА не сдетонировал при падении из-за сбоя систем, вследствие работы РЭБ или ПВО. Снаряд дрона все равно взрывается, но позже. Соответствующий таймер, который "вшит" в "мозг" дрона, автоматически активируется сразу после остановки двигателя.

Атаки БПЛА по России с таймером самоуничтожения

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Россияне утверждают, что на сегодняшний день известно о по меньшей мере двух возможных случаях самоуничтожения "беспилотников ВСУ" на территории РФ. Обе атаки были совершены 17 сентября.

"Первый украинский БПЛА, несший на себе заряд, упал возле совхоза в Воронежской области. Когда его начали осматривать силовики, камикадзе взорвался", – говорится в сообщении одного из пабликов.

Упавшие в России беспилотники с таймером самоуничтожения/Фото: российские Телеграм-каналы

Второй дрон был выведен из строя военными и упал, после чего он примерно через 40 мин. самоликвидировался рядом с нефтебазой в городе Льгове Курской области.

По сообщениям россиян, пострадавших не было.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаки по территории России, отметив, что военные не применяют оружие иностранных партнеров.

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