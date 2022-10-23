В России IT-шник месяц скрывается от мобилизации в лесу: живет в палатке и установил солнечные батареи

В лесу у него даже есть отдельная палатка для работы и мусорный контейнер с запасом еды.

В России IT-специалист скрывается от мобилизации в лесу, где живет в палатке.

Об этом сообщает "Медиазона".

Мужчина рассказал, что не поддерживает российское вторжение в Украину. За участие в антивоенных акциях суд даже назначал ему штраф и несколько суток ареста.

IT-шник признается, что был шокирован, узнав о мобилизации. Повестки решил не дожидаться, но уезжать из России тоже не захотел.

"У меня всегда перед глазами был вариант: либо я пойду в магазин, а потом меня под руки поведут в военкомат, либо я буду в не очень комфортных условиях в лесу, но на свободе. Не совсем было легкое решение", — сказал мужчина.

Подготовка к "выходу в лес"

Герой сюжета рассказывает, что последние несколько лет часто ходил в походы, так что опыт жизни на природе у него был.

"Я в принципе люблю какие-то походы, такие вещи. Мы с женой в свободное время или в отпуске достаточно часто куда-то выезжали, — говорит он. — Есть какое-то снаряжение, какой-то опыт. Банально даже не все люди в спальнике, в палатке, так просто могли где-то спать. Даже у друзей это удивление вызывает".

Подготовка к выходу в лес заняла у мужчины около недели. Он взял с собой бензопилу, обычную пилу, топор, модем, антенну, солнечные батареи и другое.

Жизнь в лесу

Неподалеку от асфальтовой дороги мужчина организовал склад продуктов.

"Я купил просто мусорный контейнер. Он большой, довольно дешевый и позволяет сохранить там все запасы, которые я взял: консервы, доширак, чай, кофе, сахар. Это все лежит в контейнере, близко к тому месту, где машину можно припарковать. Вот мы привезли в первый раз. В принципе, это и было единственный раз, когда все продукты мы выгрузили в этот контейнер, — рассказывает он. — И я периодически туда хожу реально как в магазин. Мне идти до этого контейнера где-то час, если не спешить. Я спокойно иду, беру какое-нибудь количество этих продуктов, в рюкзак кидаю и иду обратно".

В лесу IT-шник установил две палатки: одну для сна, вторую, как "офис" для работы.

"Они у меня разделены по той причине, что в лесу хорошее место, там не дует, есть солнышко, полянка, все классно. Но Интернета нет. А там где офис, там не очень с погодой, если дует ветер, там довольно противно находиться, но зато есть Интернет", — объяснил мужчина.

В будущем он планирует постоить в лесу небольшой домик, но на это нужно много времени.

По словам, "отшельника", почти каждое действие в лесу — например, приготовление чая — требует усилий.

"Здесь физической активности больше. И, на мой взгляд, это немножко помогает справляться с этим новостным фоном, со стрессом, с какими-то переживаниями. Они как-то легче переносятся", — добавляет он.

Что будет делать зимой

IT-шник планировал жить в лесу около месяца, ведь не думал, что мобилизация затянется. Он уже заготовил запас дров и в Телеграм-канале обсуждает с подписчиками, какую палатку лучше купить на зиму.

"Я, когда сюда переезжал, думал, ну, месяц где-то побуду, а там, наверное, либо эта мобилизация закончится, либо что-то придумаем. Честно говоря, точного плана не было. Я примерно рассчитывал на месяц. Вот как раз месяц подходит к концу. Сейчас, учитывая новости последние… Вообще не исключено, что я тут и дальше буду находиться", — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что новомобилизованных россиян возвращают домой в гробах. Родственники погибших начали получать похороны.

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