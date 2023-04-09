В России из избившей учеников учительницы сделали героиню: сравнили с Байденом и заставили детей извиниться

Агрессивная учительница и дальше будет преподавать в школе.

В российском городе Кызыл из учительницы, которая на уроке избила учеников, сделали героиню, потому что ее сын убивает украинцев. Детей, ставших жертвами нападения, заставили извиняться.

Об этом пишет проект "Горизонтальная Россия".

Учительница русского языка на уроке ударила одного ученика по голове, другого – таскала за уши. Школьники сняли это видео и опубликовали в социальных сетях.

Однако директор школы и местные власти отказались наказывать агрессивную учительницу, объясняя это тем, что ее "сын на войне и уже неделю не выходит на связь". Также директор заявила, что несмотря на возраст и поведение, считает агересивную учительницу профессионалкой. Она даже почему-то сравнила ее с Байденом.

Местные власти тоже защитили педагога. Как следствие — пострадавших детей и их родителей заставили извиниться за то, что учительница их избила.

Напомним, российским депутатам и чиновникам запретили без разрешения уезжать из страны.

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