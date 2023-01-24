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В России из крыла самолета во время взлета начало вытекать горючее (видео)

В России из крыла самолета во время взлета начало вытекать горючее (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1813
Время на прочтение
1 мин
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В России из крыла самолета во время взлета начало вытекать горючее (видео)

Скриншот с видео

Эту неисправность случайно заметил диспетчер и сказал пилотам.

В аэропорту Сочи из крыла самолета "Уральских авиалиний" прямо во время взлета начало вытекать горючее. Инцидент произошел еще 17 января.

Об этом информируют российские паблики.

Так, телеграмм-канал Baza сообщил, что перед вылетом в Москву, когда самолет уже выезжал на взлетную полосу, из его бака по крылу полилось горючее.

Это успел заметить диспетчер и сообщил о проблеме пилотам. После этого самолет сразу остановили и отправили на ремонт.

Напомним, пассажир самолета снял на видео его падение в Непале. Катастрофа произошла 15 января: разбился пассажирский самолет компании Yeti Airlines. Погибли все находившиеся на борту 72 человека.

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Дата публикации
Просмотры
1813
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