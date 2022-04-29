В России из-за лесных пожаров эвакуируют людей из 6 населенных пунктов: видео

В России из-за лесных пожаров эвакуируют людей из 6 населенных пунктов: видео

В Курганской области РФ введен режим чрезвычайного положения из-за аномально большого количества пожаров.

В России продолжаются масштабные пожары в сибирских лесах. Огонь свирепствует вблизи населенных пунктов, поэтому в Курганской области объявили чрезвычайную ситуацию и проводят эвакуацию из шести поселков.

Как сообщает издание Mash, во время тушения пожара в одном из селений обнаружили погибшей 67-летнюю местную жительницу.

К ликвидации пожаров уже привлечены 350 спасателей и 100 единиц техники. Вскоре к ним должны присоединиться пожарные из соседних регионов: 66 пожарных и девять машин.

Причиной пожаров стала засушливая и ветреная погода с температурой воздуха, достигающей +27 градусов.

Из-за угрозы от огня местные власти проводят эвакуацию жителей поселков Просвет, Новый Просвет, Чистопрудное, Черновское, Малиновка и Моровское. На автотрассе Курган-Екатеринбург автомобили проезжают через настоящий ад.

Возгорания не могут погасить из-за нехватки военных пожарных, которых обычно привлекают к тушению таких масштабных пожаров. Российские военные подразделения были передислоцированы для вторжения в Украину.

Напомним, лесные пожары в России становятся все более частым явлением в регионе с весны до осени. Поскольку при пожарах происходит выброс огромного количества углекислого газа в атмосферу Арктики, они являются основной причиной беспокойства по поводу изменения климата.

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