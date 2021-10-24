В России из-за поджога травы огонь добрался до АЗС: апокалиптическое видео

Пожар распространился на 7 гектаров.
В воскресенье, 24 октября, в российском городе Канске в Красноярском крае рядом с жилыми домами и автозаправкой загорелась сухая трава.
Как сообщают в Telegram-канале "РЕН ТВ", пожар распространился на 7 гектаров, но, по сообщениям МЧС, его удалось локализовать.
В Telegram-канале Baza опубликовали видео с места пожара, отметив, что его устроили местные жители, взявшись сжигать сухую растительность. "Внешне все это напоминает последний день Помпеи", — подписаны опубликованные кадры.
Напомним, ранее в поселке Лесном Рязанской области (РФ) произошел взрыв на территории завода "Эластик" в цехе, где производят порох.