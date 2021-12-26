В России из-за сильного снегопада столкнулись 30 автомобилей: есть погибший и раненые

На трассе образовалась огромная пробка.
В воскресенье, 26 декабря, в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан в России на трассе Уфа-Оренбург произошло масштабное ДТП. Из-за сильной метели там столкнулись 30 автомобилей, большинство из которых сильно разбиты.
В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы разных степеней тяжести.
На месте аварии работают медики, спасатели, правоохранители, экстренные службы.
На трассе образовалась огромная пробка – там организовано реверсивное движение.
Тем временем в МЧС РФ сообщили, что из-за сильных снегопадов ввели ограничения для движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на федеральной трассе М-5 "Урал" в Оренбургской области, Республике Татарстан и Республике Башкортостан.
На территории Башкортостана объявлено штормовое предупреждение: местами ожидается усиление южного ветра до 20-25 м/с, метель, днем сильный снег. На дорогах снежные заносы, ухудшение видимости до 500 метров и меньше.
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