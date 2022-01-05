В России из-за столкновения более 40 автомобилей перекрыто движение в Москву

В России из-за столкновения более 40 автомобилей перекрыто движение в Москву

В результате массового ДТП пострадали 11 человек

В среду, 5 января, в Тульской области России на трассе М-4 "Дон" в аварию попало более сорока автомобилей.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В результате массового столкновения автомашин пострадали 11 человек, среди которых двое детей.

Движение автотранспорта в сторону Москвы было перекрыто и организован объезд места происшествия. На место происшествия прибыли спасатели, медики и передвижной пункт обогрева.

В пресс-службе государственной компании "Автодор" уточнили, что сначала в аварию попали две легковые машины, направлявшиеся в сторону российской столицы. Водитель грузовика, который следовал за ними, экстренно затормозил, но избежать столкновения не смог. Дальше началась серия ДТП с участием четырех десятков автомобилей.

Напомним, 26 декабря в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан в России на трассе Уфа-Оренбург произошло масштабное ДТП. Из-за сильной метели там столкнулись 30 автомобилей, большинство из которых были сильно разбиты.

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