В России изменения климата происходят вдвое быстрее, чем на остальной планете

За полярным кругом российские метеорологи фиксируют небывалую жару, а на Дальнем Востоке – рекордные для лета низкие температуры.

В полярных северо-западных регионах России в июле наблюдалось потепление, когда температура воздуха поднялась на 3-4 градуса выше средних показателей.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на главного метеоролога агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

В Нарьян-Маре, административном центре Ненецкого автономного округа в Арктике, 31 июля температура поднялась до 31,6 °C, побив предыдущий рекорд 31 °C, установленный в 2010 году.

В Воркуте, еще одном городе за полярным кругом и расположенном в российской республике Коми, температура воздуха превысила 27 градусов Цельсия, что является самым высоким показателем от 1993 года.

Высокие температуры удерживаются также в августе: во вторник в Нарьян-Маре было зафиксировано 30,2°C, а в Воркуте – 24,1°C.

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Между тем, другая тенденция формируется в некоторых частях Дальнего Востока России, где температура упала до рекордно низкой.

В Среднеколымске, расположенном в республике Саха, 31 июля температура воздуха упала до -0,3 градуса. По данным "Метеоновости", даже в крайних северных регионах России минусовая температура нетипична для июля.

Россия, четвертая страна по выбросу парниковых газов, переживает повышение температуры вдвое быстрее, чем в мире в целом, сообщает Росгидромет, причем потепление происходит во все времена года.

В сибирских и арктических регионах России такое повышение температуры способствовало таянию вечной мерзлоты, что выделяет мощные парниковые газы в атмосферу и наносит еще больший вред.

Напомним, во Всемирной метеорологической организации заявили, что всему миру нужно готовиться и адаптироваться к более интенсивной и экстремальной жаре.

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