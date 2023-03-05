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В России известный психиатр посоветовал пациенту погибнуть "с пользой" на войне против Украины: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1424
Время на прочтение
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В России известный психиатр посоветовал пациенту погибнуть "с пользой" на войне против Украины: фото

Фото: Associated Press

Возмущенный москвич опубликовал переписку в Сети.

В Москве известный психиатр посоветовал мужчине, у которого были суицидальные мысли, пойти на войну против Украины и "умереть с пользой, приблизив победу".

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Житель Москвы обратился к психиатру с 15-летним опытом работы Павлу Бесчастнову. Москвич жаловался, что из-за "бессмысленных смертей" в мире у него развилась депрессия и суицидальные мысли.

Российский психиатр же посоветовал россиянину "не становиться бессмысленным трупом", а умереть "с пользой" на войне против Украины, приблизив "победу" российских террористов.

© соцмережі
Фото: соцмережі

Москвич опубликовал переписку с психиатром в Сети. Бесчастнов же начал оправдываться, мол посоветовал мужчине просто "начать больше зарабатывать".

Напомним, России известный семейный психолог во время лекции избил пришедшую к нему за помощью женщину.

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Дата публикации
Просмотры
1424
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