В России известный семейный психолог во время лекции избил пришедшую к нему за помощью женщину (видео 18+)

Слушатели лекции не осудили Сатью за позорный поступок, а наоборот, были этому рады.

Популярный российский блоггер и семейный психолог Сатья Дас, проводящий семинары по психологии и раздающий советы супружеским парам, во время семинара в Великом Новгороде ударил женщину.

Видео публикуют в социальных сетях лекционные слушатели.

По информации пропагандистов, инцидент произошел вечером 12 февраля. Женщина пришла на мероприятие с мужчиной по решению своих проблем. По словам автора видео, в какой-то момент она начала кричать в его адрес, а психолог не выдержал и ударил ее сумкой по голове. Как видно на видео, слушатели лекции не осудили Сатью за позорный поступок, а наоборот, были этому рады.

Как утверждают очевидцы, охрана попыталась вывести супругов, но вышел только мужчина. Тогда этот инцидент ипроизошел.

Семейный психолог никак не прокомментировал факт избиения женщины.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Напомним, в российском городе Краснодаре установили билборд с погибшим на войне оккупантом, осужденным за то, что избил табуреткой брата.

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