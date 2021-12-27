В России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, который открыл правду о терроре в СССР

В России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, который открыл правду о терроре в СССР

Юрий Дмитриев с 90-х годов занимается установлением истины об одном из самых масштабных захоронений жертв сталинских репрессий.

В России к 15 годам лишения свободы приговорили известного историка Юрия Дмитриева, которого обвинили в якобы "изготовлении детской порнографии и хранении оружия". Однако общественные деятели РФ подчеркивают, что этот приговор сфабрикован, поскольку историк раскрывал правду о репрессиях в СССР.

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Об этом сообщает российское издание "Эхо Москвы".

Осенью 2020 года суд Карелии уже приговорил историка к 13 годам лишения свободы, однако прокуратура потребовала 15 лет тюрьмы. Суд Петрозаводска удовлетворил иск прокуратуры и приговорил историка к 15 годам лишения свободы.

Напомним :

Юрий Дмитриев с 90-х годов занимается установлением истины об одном из самых масштабных захоронений жертв сталинских репрессий.

В 2016 году его неожиданно обвинили в распространении детской порнографии с участием его дочери. Впоследствии обвинения сняли, а потом… снова обвинили, но уже в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Во время обыска на компьютере мужчины действительно нашли около 200 снимков дочери в папке под названием "Дневник здоровья". Его адвокат Виктор Ануфриев неоднократно заявлял, что Дмитриев фотографировал девочку раз в месяц для наблюдения за ее физическим развитием, поскольку у нее были проблемы со здоровьем.

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