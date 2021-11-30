В России к 3,5 года колонии приговорили монаха, отрицавшего угрозу коронавируса: подробности

В России к 3,5 года колонии приговорили монаха, отрицавшего угрозу коронавируса: подробности

Монах распространял фейки о COVID-19 и призывал верующих к самоубийству.

В Российской Федерации во вторник, 30 ноября, к 3,5 года колонии общего режима приговорили бывшего схиигумена Сергея (Николая) Романова, публично отрицавшего угрозу COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Соответствующее решение Измайловский суд Москвы вынес по делу о склонении к самоубийству, нарушении прав на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве.

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При назначении приговора суд не выявил обстоятельств, которые отягощали бы вину подсудимого, и учел ряд смягчающих факторов, в частности пенсионный возраст Романова, состояние его здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Суд также сохранил меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в силу. "Не суди и не судим будешь", — заявил после приговора экс-схиигумен.

Романов был задержан в 2020 году. Тогда же его лишили сана и отлучили от церкви. В сентябре 2021 года экс-монаху предъявили обвинения в разжигании ненависти и вражды из-за видеороликов в Сети. Своей вины мужчина так и не признал.

Согласно фабуле дела, Романов публично призывал не менее десяти монахинь из Среднеуральского женского монастыря к самоубийству, а также распространял видеозаписи своих выступлений с признаками склонения верующих к суициду в Сети. Он, в частности, призывал людей "умереть за Россию".

Кроме того, Романов, не согласившийся с запретом священнослужения, не покидал монастырь и по своему усмотрению препятствовал всем лицам, в частности представителям Екатеринбургской епархии РПЦ, в посещении территории.

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Мужчина также мешал проведению религиозных обрядов и препятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря в нарушение гражданского законодательства.

Взгляды и выражения экс-схиигумена приобрели в 2020 году особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы коронавируса.

Как пишет The Associated Press, Романов называл попытки российского правительства остановить пандемию "электронным лагерем сатаны" и распространял давно опровергнутые теории сговора о COVID-19, в частности утверждал, что вакцинация от коронавируса является "частью глобального сговора по контролю масс с помощью микрочипов".

Монах охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как "предателя Родины", который служит "сатанинскому мировому правительству", и объявил главу РПЦ Патриарха Кирилла и других высших духовных лиц "еретиками", которых нужно "изгнать".

Ранее бывший схиигумен был осужден за убийство и разбойное нападение до 13 лет лишения свободы. После отбывания наказания он вышел на свободу в конце 90-х годов.

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