В России к колонии, где начался бунт, стянули силовиков: ситуацию не могут взять под контроль

Несколько сотен заключенных устроили беспорядки.
Дополнительные силы стянуты к исправительной колонии № 1 во Владикавказе, что в России, для подавления бунта.
Об этом пишет "Интерфаксу" со ссылкой на информированный источник.
"К колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут к колонии", - сказал собеседник агентства.
Пока ситуация в колонии пока не взята под контроль.
Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.
Ранее сообщалось, что несколько сотен заключенных в колонии устроили беспорядки.
Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков, якобы, стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.
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