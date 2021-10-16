В России к колонии, где начался бунт, стянули силовиков: ситуацию не могут взять под контроль

В России к колонии, где начался бунт, стянули силовиков: ситуацию не могут взять под контроль

Несколько сотен заключенных устроили беспорядки.

Дополнительные силы стянуты к исправительной колонии № 1 во Владикавказе, что в России, для подавления бунта.

Об этом пишет "Интерфаксу" со ссылкой на информированный источник.

"К колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут к колонии", - сказал собеседник агентства.

Пока ситуация в колонии пока не взята под контроль.

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Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.

Ранее сообщалось, что несколько сотен заключенных в колонии устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков, якобы, стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

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