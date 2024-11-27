В России катастрофическая инфляция: цены растут максимально с начала войны

Зоной инфляционной беды остаются продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти.

Несмотря на попытки кремлевских властей затормозить рост потребительских цен, инфляция в государстве-агрессоре продолжает ускоряться. В ноябре месячная инфляция в России стала рекордной с апреля 2022 года.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на обнародованную в среду, 27 ноября, информацию Росстата.

С 19 по 25 ноября индекс потребительских цен в России прибавил 0,36%, с начала месяца вырос на 1,15%, а с начала года – на 7,8%.

Экономист банка Центрокредит Евгений Суворов назвал опубликованные цифры "настоящей катастрофой".

Из сотни товаров в потребительской корзине Росстата дорожают 74, и если текущие темпы роста цен сохранятся весь год, то годовая инфляция, по оценке Суворова, достигнет 16%.

Зоной инфляционной беды остаются продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти.

Согласно данным Росстата, лидерами подорожания стали овощи – картофель с начала года подорожал на 78,4%, капуста – на 30,7%, свекла – на 27%. Рост цен на сливочное масло ускорился до 31,6%, несмотря на попытки правительства организовать импорт из Турции и Ирана.

Общая продовольственная инфляция впервые с января 2023 превысила 10%.

Новый инфляционный шок, отмечает Суворов, принесет экономике обвал рубля: с начала августа доллар и евро подорожали на 25%, а в среду установили рекорды с марта 2022 года — 114 и 120 рублей соответственно.

Напомним, Россию охватил ценовой кризис на рынке масла, с начала года этот популярный продукт подорожал более чем на четверть из-за проблем местных производителей. Чтобы удовлетворить спрос, власти РФ экспортируют масло из ОАЭ и Турции.

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