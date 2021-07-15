В России катастрофическая ситуация с коронавирусом: третий день подряд — рекорд смертей от COVID-19

Всего с начала пандемии в России умерли от COVID-19 146 069 человек.
В России за сутки 791 человек умер от COVID-19 — рекордное количество смертей фиксируют третий день подряд. Больше всего смертей за последние сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (108) и в Москве (101).
Об этом в четверг, 15 июля, проинформировало российское РБК.
"За последние сутки от COVID-19 в России умерл 791 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. Исторический максимум смертей за сутки фиксируется в России третий день подряд, при этом более 700 человек в день умирают от COVID-19 уже десятый день подряд ", — говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в России умерли от COVID- 19 146 069 человек.
Напомним, что за сутки 14 июля в РФ обнаружили 25 293 новых случая коронавируса.