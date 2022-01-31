В России катастрофическая ситуация с коронавирусом: за сутки подтвердили рекордные 124 тысячи новых заражений

В России катастрофическая ситуация с коронавирусом: за сутки подтвердили рекордные 124 тысячи новых заражений

Также за сутки умер 621 человек, а поправились — 30 130 человек.

По состоянию на 31 января в России зарегистрировали 124 070 млн инфицированных. Накануне в стране было выявлено 121 228 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также за сутки умер 621 человек, а поправились — 30 130. В то же время количество госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090, что на 8% ниже показателя предыдущего дня.

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В целом в России во время пандемии зарегистрировано 11 861 077 случаев коронавирусной инфекции, 331 349 умерших и 10 248 281 выздоровевших.

Также отмечается, что распространение штамма "Омикрон" фиксируется в 82 регионах России. Он стал доминирующим – на "Омикрон" приходится 52,1% случаев заражения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Россия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса. На первом месте – США, на третьем – Бразилия.

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