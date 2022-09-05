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В России клиент алкомаркета вызвал полицию, потому что в магазине критиковали войну

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В России клиент алкомаркета вызвал полицию, потому что в магазине критиковали войну

Фото: Associated Press

В городе Подольск Московской области мужчина вызвал полицию из-за высказываний о войне против Украины.

Посетителю алкомаркета не понравилось, что кассиры магазина говорили о войне в Украине.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Местный житель при покупке алкоголя услышал, что кассир магазина критикует российскую войну против Украины. Это не понравилось россиянину и вызвал полицию.

Когда полиция прибыла на место происшествия, работники алкомаркета опровергли слова своего клиента, поэтому никого не задержали.

Напомним, Фейгин рассказал, когда правлению Путина придет конец.

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