В России количество мужчин с инвалидностью бьет рекорды: британская разведка назвала причину

Согласно данным британской разведки, в России с 2022 по 2023 год количество мужчин с инвалидностью возросло на рекордные 30% из-за значительных потерь армии РФ в войне.

В России с 2022 по 2023 год зафиксирован рекордный рост числа российских мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Британии в своем ежедневном отчете за 16 марта.

Так, согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, на территории страны-террористки в 2022 году насчитывалось 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

Однако в 2023 году это количество увеличилось на 507 тысяч или на 30%. По словам российских демографов, увеличение числа мужчин с инвалидностью, вероятно, связано с войной в Украине.

"Это почти наверняка так и есть. Значительное количество из более 355 000 жертв, подвергшихся российским вооруженным силам в результате конфликта в Украине, — это раненые военнослужащие", — добавляет разведка.

Также Британия напоминает и о том, что среднедневное количество российских потерь возросло с начала российского наступления осенью 2023 года, когда РФ теряла в среднем 983 человека в сутки.

"Рекордный рост числа мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь значительное влияние на российские медицинские и социальные службы", — добавили в разведке.

Напомним, российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 429 580 своих военных, в том числе 1160 человек — за последние сутки 15 марта.

Читайте также: