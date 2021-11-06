В России количество новых больных COVID-19 за сутки превысило 41 тыс. человек, зафиксировано более тысячи смертей

За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.
В России за минувшие сутки, 5 ноября, зарегистрировано 41 335 случаев коронавируса, это максимальное количество больных за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 30 октября.
Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Зафиксировано 1 188 смертей. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения было обнаружено в :
- Москве – 6 880;
- Санкт-Петербурге – 3 138;
- Московской области – 3 085.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 755 930 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 245 635 смертей, выздоровели 7 535 172 человека.
Стоит отметить, что в настоящее время Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
- Президент России Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом его попросило российское правительство. Причиной послужила четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.
- Также в Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.
- Тем временем соревнования по скоростному копанию могил состоялись в Бурятии. Так мэрия решила показать, как тяжела и незаменима работа могильщиков. Могилы должны были быть определенного размера, ровными и гладкими. Победителем стал мужчина, справившийся за 50 минут.
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