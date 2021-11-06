В России количество новых больных COVID-19 за сутки превысило 41 тыс. человек, зафиксировано более тысячи смертей

В России количество новых больных COVID-19 за сутки превысило 41 тыс. человек, зафиксировано более тысячи смертей

За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.

В России за минувшие сутки, 5 ноября, зарегистрировано 41 335 случаев коронавируса, это максимальное количество больных за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 30 октября.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Зафиксировано 1 188 смертей. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения было обнаружено в :

Москве – 6 880;

Санкт-Петербурге – 3 138;

Московской области – 3 085.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 755 930 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 245 635 смертей, выздоровели 7 535 172 человека.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 30 октября по 7 ноября включительно . Об этом его попросило российское правительство. Причиной послужила четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.

. Об этом его попросило российское правительство. коронавирусной инфекции. Также в Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Тем временем соревнования по скоростному копанию могил состоялись в Бурятии. Так мэрия решила показать, как тяжела и незаменима работа могильщиков. Могилы должны были быть определенного размера, ровными и гладкими. Победителем стал мужчина, справившийся за 50 минут.

"Право на владу": в СНБО разоблачили целую российскую сеть, что атаковала украинское информационное пространство

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку