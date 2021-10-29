В России количество заболевших и умерших от COVID-19 растет, в стране провели соревнования по скоростному копанию могил

В России количество заболевших и умерших от COVID-19 растет, в стране провели соревнования по скоростному копанию могил

Согласно условиям конкурса, они должны быть определенного размера, ровными и гладкими.

Ситуация с распространением коронавируса в России усугубляется. Почти каждый день страна обновляет собственные антирекорды инфицированных и умерших от болезни. За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Зафиксировано 1 163 смерти. За сутки в России полностью выздоровели 30 462 человека.

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения было обнаружено в:

Москве – 7 511;

Санкт-Петербурге – 3 452;

Московской области – 2 556.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 смертей, выздоровели 7 302 515 человек.

Тем временем соревнования по скоростному рытью могил состоялись в Бурятии. Так мэрия решила показать, как тяжела и незаменима работа могильников. Могилы должны быть определенного размера, ровными и гладкими. Победителем стал мужчина, справившийся за 50 минут, пишет "Лента.ру".

Стоит отметить, что в настоящее время Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 30 октября по 7 ноября включительно . Об этом его попросило российское правительство. Причиной послужила четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.

. Об этом его попросило российское правительство. коронавирусной инфекции. Также в Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

Новости мира: Россию обвиняют в краже разработки "Астразенеки", чтобы изготовить "Спутник"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку