В России колонна строительной техники угрожала снести польский мемориал в Катыни: видео

Техника ехала с флагами РФ и изображением кремлевской "свастики" в виде буквы Z.

В Смоленской области РФ колонна строительной техники подъехала к Катынскому мемориалу, где похоронены польские воины — жертвы расстрелов во время Второй мировой войны. Бульдозеры угрожающе подняли ковши возле памятного знака.

Как сообщает российское издание "Подъем", организаторы заявили, что этот "автопробег" — это ответ на снос мемориала советским воинам в Польше, но пообещали не трогать сооружение в Катыни.

Техника ехала с флагами РФ и изображением буквы "Z".

Российские власти устроили в Катыни акцию устрашения, чтобы продемонстрировать мирные намерения. К месту расстрела польских офицеров подъехала тяжелая строительная техника с милитаристской символикой. Но было объявлено, что россияне не нацисты и сносят памятник «не будут». pic.twitter.com/K7tffn11Y9 — SVTV NEWS (@svtv_news) April 15, 2022

Местные СМИ сообщают, что организатором выступила строительная фирма ООО "Стройиндустрия" и "общественные деятели". В правительстве региона заявили, что власти к акции не причастны, а люди "просто выразили свое мнение". В то же время в "Стройиндустрии" изданию сказали, что свою технику на пробег не присылали.

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Позже на пробег отреагировал помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

“Оказалось, действительно выезжала чья-то строительная техника к мемориалу. Да еще под нашими флагами. С каким бы презрением мы ни относились к нынешним польским властям, которые сносят памятники воинам-освободителям, сами мы — с мертвыми не воюем”, — сказал он.

Напомним, ранее в Берлине разрисовали красной краской известный советский мемориал в Трептов-парке — на него нанесли надписи, обвиняющие россиян в несправедливой войне против Украины. Посольство РФ направило по этому поводу ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия "атаки вандалов".

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