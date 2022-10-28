В России контрактник на "КамАЗе" переехал колонну срочников: есть погибшие

В Архангельской области России 22-летний контрактник за рулем "КамАЗа" переехал колонну срочников. В результате погибли два человека, еще 11 человек пострадали.

Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на полигоне возле города Мирный. Один срочник погиб на месте, второй – в больнице. Пострадавших госпитализировали с разными травмами.

Причина ДТП неизвестна. Обстоятельства устанавливают военные следователи.

Напомним, в России обвиняют Украину в якобы подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах.

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