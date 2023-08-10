В России "критически" не хватает полицейских: истерическое заявление главы МВД РФ

Президент государства-агрессорки Владимир Путин поручил увеличить численность органов МВД почти до одного миллиона к 2024 году.

Около 5 тысяч сотрудников российских правоохранительных органов в июле уволились из органов МВД. Это вызвало истерическое заявление министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева во время закрытого совещания.

Об этом сообщает The Moscow Times.

"Дефицит кадров очень велик. Я бы даже назвал его критическим, сложная ситуация", — жаловался глава российского правоохранительного ведомства.

Следует отметить, что по поручению президента государства-агрессорки Владимир Путин в 2023 году была увеличена предельная штатная численность МВД с 894 до 922 тысяч человек. В 2024 году, когда в РФ запланированы президентские выборы, полицейских в России должно быть еще больше – 934 тысяч человек.

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В то же время, по подсчетам Arbat.media, Россия является лидером по количеству полицейских на душу населения. Сейчас на 100 тысяч россиян приходится 643 сотрудника МВД. Для сравнения, в Китае, Индии и США этот показатель составляет 120, 128 и 256 полицейских соответственно.

В Евросоюзе в период с 2019 по 2021 год в среднем приходилось только 335 полицейских на 100 тысяч человек.

Отток кадров аналитики объясняют низкой средней зарплатой полицейского в России, которая в 2023 году составляет около 44 тысяч рублей. Для сравнения: на войне в Украине платят от 204 тысяч рублей в месяц плюс единовременно еще 195 тысяч при заключении контракта сроком от года и более.

Напомним, россияне внедряют на временно оккупированных территориях Украины модель полицейского государства.

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