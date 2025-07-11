В России курсант-десантник убил своего командира изобретательным способом

Парашютист. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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В России курсант Рязанского воздушно-десантного училища убил своего командира, который был участником войны в Украине, связав стропы его основного и запасного парашютов перед учебным прыжком.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Инцидент произошел во время учебного десантирования с борта Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области РФ. После прыжка с самолета ни один из парашютов сержанта Ивана Селина не раскрылся, в результате чего он разбился.

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Через два дня после начала расследования в причастности к инциденту признался 20-летний курсант Илья Казанцев. Его явка с повинной произошла в тот день, когда у курсантов отбирали ДНК для экспертизы. Образцы Казанцева совпали с клетками, найденными на стропах парашюта погибшего.

Мотивом преступления называют систематические издевательства и унижения со стороны «героя СВО», которым подвергался Казанцев и другие курсанты.

Сейчас он арестован по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Источник «Коммерсанта» утверждает, что инцидент с Селиным может быть не единственным.

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При осмотре на складе, по словам собеседника издания, был найден еще один парашют со связанными стропами, который принадлежал командиру роты. Этот российский офицер также был участником вторжения в Украину, но в день прыжка находился на дежурстве и поэтому остался жив.

Второй случай, как говорит источник, в официальных документах зафиксирован не был, чтобы не навредить начальнику училища Олегу Пономареву, который ранее проходил по делу об обрушении казармы в Омске, в результате чего погибли 24 десантника, и избежал ответственности из-за истечения сроков давности.

Напомним, ранее в России погиб один из создателей ракеты «Искандер» Владимир Недошивин, которого толкнул с лестницы его сосед.