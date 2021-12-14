В России кусок льда упал и проломил девушке череп: за ее жизнь до сих пор борются врачи (видео)

Потерпевшая находится в коме.

На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге на 33-летнюю девушку с крыши многоэтажки обрушилась глыба льда. Потерпевшая упала в кому.

Об инциденте пишет Telegram-канал Mash.

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На видео видно, как девушка идет по тротуару с другой женщиной. Вдруг сверху падает глыба льда пострадавшей просто на голову. Она сразу потеряла сознание.

"Момент падения куска льда на девушку, проходившую по набережной Мойки — выглядит это откровенно страшно. Пострадавшая по-прежнему в коме, за её жизнь борются врачи", – отмечается в сообщении.

Российские телеканалы отмечают, что инцидент произошел 13 декабря. Девушку госпитализировали сразу же после того, как произошла трагедия. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое. Она получила перелом основания черепа.

По информации прокуратуры Адмиралтейского района, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ТСН.Авто выяснили, какие правила следует соблюдать, чтобы зимой на дороге чувствовать себя уверенно.

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