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В России "лег" сайт госуслуг, через который россиянам могли рассылать повестки

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В России "лег" сайт госуслуг, через который россиянам могли рассылать повестки

Фото: Associated Press

После объявления частичной мобилизации в России стал недоступен сайт государственных услуг. До этого момента в Сети пользователи распространяли сообщения о том, что повестки россиянам будут отправлять онлайн.

В Минцифры России принялись успокаивать своих граждан, утверждая, что рассылки повесток онлайн не будет.

Так, в соцсетях появилась информация о том, что повестки на военную службу россиянам будут поступать через сайт государственных услуг. То есть государство якобы должно прислать уведомление о призыве всем, у кого есть аккаунт на этом сайте. А остальным гражданам повестки будто бы должны прислать по почте.

Вскоре после таких слухов в Сети главный сайт РФ по предоставлению государственных услуг "лег".

Скриншот / ©
Скриншот

В свою очередь в Минцифры России начали уверять, что власти не будут посылать повестки через онлайн-сервис.

"Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", – говорится в заявлении представителей ведомства.

Там добавили, что нет законных оснований для передачи повесток через сайт госуслуг.

Но призывники пишут в Сети, что получают такие уведомления.

Скриншот / ©
Скриншот

Напомним, президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал соответствующий указ.

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