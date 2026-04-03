В России "легли" крупнейшие банки на фоне попыток заблокировать Telegram и VPN
Клиенты крупнейших российских банков не могут снять наличные и рассчитаться картами в магазинах.
Российская банковская система оказалась на грани коллапса из-за масштабного технического сбоя. Пользователи финучреждений массово жалуются на невозможность провести платежи. Проблемы возникли именно во время активной фазы блокировки Telegram и VPN-сервисов.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В работе крупнейших банков России — «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-банка» и «Т-банка», а также Системы быстрых платежей — зафиксирован масштабный сбой.
Пользователи сообщают о серьезных проблемах: не проходят платежи, не работает расчет картами в магазинах, возникают сбои в банковских приложениях, а также невозможно снять наличные в банкоматах.
Больше всего жалоб поступает из Москвы и области, Самарского и Новосибирского регионов, а также из Санкт-Петербурга.
Недоступность банковских сервисов возникла на фоне запланированной Кремлем полной блокировки Telegram и ужесточения ограничений в отношении VPN. За последние три дня уровень блокировки мессенджера вырос от 70% до 80%.
Напомним, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о скорой «смерти» Telegram в пользу новой госсети MAX. Это произошло 29 марта на фоне попыток движения «Алый лебедь» организовать протесты против блокирования Интернета в РФ. Власти ответили усилением контроля: в городах увеличили количество силовиков, проводили задержания, проверяли документы, а в Мурманске даже глушили мобильную связь.