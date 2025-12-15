В России люди вышли на массовую акцию протеста: чем недовольны

Протест в России против запрета Roblox / © из соцсетей

В воскресенье, 14 декабря, в российском городе Томске десятки людей протестовали против решения России запретить американскую детскую игровую платформу Roblox. Это редкое проявление общественного недовольства в этом авторитарном государстве.

Об этом сообщает Reuters.

Российский регулятор связи Роскомнадзор 3 декабря объявил о блокировке Roblox, поскольку он «полон неприемлемого контента, который может негативно повлиять на духовное и нравственное развитие детей».

В сибирском городе Томске, что в 2900 км к востоку от Москвы, несколько десятков человек вышли на улицу с рукописными плакатами: «Не трогайте Roblox», «Roblox — жертва цифрового железного занавеса», а самым острым был лозунг «Запреты и локдауны — это все, что вы можете сделать».

© из соцсетей

На фотографиях видно около 25 человек, которые стояли кругом на снегу с плакатами в руках.

Местные СМИ сообщают, что полицейские задержали двух участников акции, один из них был доставлен в отделение по подозрению в демонстрации «экстремистской символики».

© из соцсетей

В России запрет Roblox вызвал дискуссию о цензуре, безопасности детей при использовании технологий и даже эффективности цензуры в цифровом мире, где дети могут обойти многие запреты лишь несколькими кликами.

Многие россияне просто обходят запреты, используя VPN (виртуальные частные сети), хотя некоторые молодые россияне ставят под сомнение логику запрета, если его можно так легко обойти, а другие удивляются, почему в России так мало альтернатив запрещенным государством приложениям.

Некоторые российские родители и учителя выразили обеспокоенность тем, что Roblox позволяет детям получать доступ к контенту сексуального характера и общаться со взрослыми.

Roblox, базирующийся в Сан-Матео, Калифорния, был запрещен в таких странах как Ирак и Турция.

Российские чиновники заявляют о необходимости цензуры для защиты от «информационной войны», которую якобы ведут западные государства, и от того, что они считают «декадентской западной культурой», которая подрывает «традиционные российские ценности».

Москва блокирует или ограничивает также такие платформы социальных сетей, как Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp и YouTube.

Напомним, ранее российские независимые журналисты выпустили книгу «Сам царь», в которой исследуют, как Кремль скрывает правду о Владимире Путине. Они, в частности, раскрывают механизмы цензуры и пропаганды, превратившие личную жизнь президента в государственную тайну.