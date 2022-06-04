Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России из памятника маленькому Ленину сделали Буратино: фото

Дата публикации
Просмотры
288
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России из памятника маленькому Ленину сделали Буратино: фото

Фото: из соцсетей

Гипсовую скульптуру Володи Ульянова российские умельцы переделали в главного героя советской сказки про золотой ключик.

В городе Советске Калининградской области России традиционную для советской эпохи гипсовую скульптуру маленького Володи Ульянова-Ленина, ранее стоявшую в городском детском парке, переделали на фигурку Буратино.

Об этом сообщили на сайте Клопса со ссылкой на местного гида Евгению Романову.

Переделанная скульптура теперь "украшает" двор дома по улице Колхозной. Местная жительница собирает предметы советского быта и часть коллекции выставила на приусадебном участке.

"Если присмотреться, это совсем не герой сказки про золотой ключик, а маленький Ленин, которого раскрасили, приделали длинный нос и полосатую шапочку", — сообщила Романова.

Раньше скульптура Володи Ульянова стояла в городском детском парке, но в постсоветское время ее оттуда убрали. "Он оказался никому не нужен и ему подарили вторую жизнь", — уточнила экскурсовод.

Новости Украины: последний памятник Ленину снесен

Новости Украины: последний памятник Ленину снесен

Напомним, ранее в российском городе Нововоронеже открыли памятник Еленке, которая по местной легенде, основала село Новая Аленовка. Арт-объект раскритиковали, назвав его "Аленкой Постапокалипсиса".

Читайте также:

Следующая публикация