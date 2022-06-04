В России из памятника маленькому Ленину сделали Буратино: фото

В России из памятника маленькому Ленину сделали Буратино: фото

Гипсовую скульптуру Володи Ульянова российские умельцы переделали в главного героя советской сказки про золотой ключик.

В городе Советске Калининградской области России традиционную для советской эпохи гипсовую скульптуру маленького Володи Ульянова-Ленина, ранее стоявшую в городском детском парке, переделали на фигурку Буратино.

Об этом сообщили на сайте Клопса со ссылкой на местного гида Евгению Романову.

Переделанная скульптура теперь "украшает" двор дома по улице Колхозной. Местная жительница собирает предметы советского быта и часть коллекции выставила на приусадебном участке.

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"Если присмотреться, это совсем не герой сказки про золотой ключик, а маленький Ленин, которого раскрасили, приделали длинный нос и полосатую шапочку", — сообщила Романова.

Раньше скульптура Володи Ульянова стояла в городском детском парке, но в постсоветское время ее оттуда убрали. "Он оказался никому не нужен и ему подарили вторую жизнь", — уточнила экскурсовод.

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Напомним, ранее в российском городе Нововоронеже открыли памятник Еленке, которая по местной легенде, основала село Новая Аленовка. Арт-объект раскритиковали, назвав его "Аленкой Постапокалипсиса".

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