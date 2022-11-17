В России маршруты передвижения силовиков решили скрывать от иностранцев

ФСБ РФ расширила список информации, которая не составляет гостайны, но может быть использована против безопасности России.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации дополнила перечень несекретных сведений в сфере военной и военно-технической деятельности, которые запрещено передавать "иностранным источникам", поскольку это "угрожает безопасности". К нему добавлен пункт о перевозке военных.
Обновленная версия этого перечня опубликована на российском интернет-портале правовой информации.
Пункт, запрещающий передавать иностранным источникам сведения о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности вооруженных сил РФ и других силовых структур, дополнен сведениями "о перевозке, маршрутах транспортировки и передвижения" сотрудников ведомств.
Соответствующие изменения вступят в силу 1 декабря 2022 года.
Напомним, в конце октября в Беларусь прибывали российские солдаты в рамках совместного развертывания войск двух стран.
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