В России масштабный сбой интернета: не работают банки, сервисы и соцсети
В России зафиксировали масштабный сбой интернета – не работают банки, игровые платформы и государственные сервисы.
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным сервиса Downdetector, не работают или работают с перебоями онлайн кинотеатры, банковские приложения, социальные сети и игровые платформы. В частности, пользователи сообщают о сбоях в Steam, Discord, Faceit, а также в работе Госуслуг и Альфа-Банка.
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.
Причины сбоя официально не сообщаются.
Ранее сообщалось, что власти России ограничивают доступ к Сети в разных регионах страны, блокируют работу мессенджеров Telegram и WhatsApp и перекрывают десятки VPN, через которые пользователи могли обходить запреты.
Ранее сообщалось, что Россия блокирует WhatsApp, западные платформы социальных сетей, СМИ и средства обхода ограничений. Кремль усиливает кампанию, чтобы возобновить контроль над информационным пространством РФ, а во избежание доступа к глобальной сети Интернет.
Также Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало возмущение со стороны российских солдат и военных блоггеров, потому что может стать роковым для армии России.