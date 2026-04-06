В России масштабный сбой интернета: не работают банки, сервисы и соцсети

В России зафиксировали масштабный сбой интернета – не работают банки, игровые платформы и государственные сервисы.

© Associated Press

В России зафиксировали массовый сбой интернета – пользователи жалуются на проблемы с доступом к ряду популярных сервисов.

Об этом сообщают российские СМИ.

В России зафиксирован массовый сбой интернета. / © Фото из открытых источников

По данным сервиса Downdetector, не работают или работают с перебоями онлайн кинотеатры, банковские приложения, социальные сети и игровые платформы. В частности, пользователи сообщают о сбоях в Steam, Discord, Faceit, а также в работе Госуслуг и Альфа-Банка.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.

Причины сбоя официально не сообщаются.

Ранее сообщалось, что власти России ограничивают доступ к Сети в разных регионах страны, блокируют работу мессенджеров Telegram и WhatsApp и перекрывают десятки VPN, через которые пользователи могли обходить запреты.

Ранее сообщалось, что Россия блокирует WhatsApp, западные платформы социальных сетей, СМИ и средства обхода ограничений. Кремль усиливает кампанию, чтобы возобновить контроль над информационным пространством РФ, а во избежание доступа к глобальной сети Интернет.

Также Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало возмущение со стороны российских солдат и военных блоггеров, потому что может стать роковым для армии России.

