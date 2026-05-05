Аэропорт в Казани

В России массово ограничили работу аэропортов: в 15 городах приостановили рейсы

В России одновременно ввели временные ограничения на работу аэропортов сразу в 15 городах.

Елена Кузьмич
В ночь на 5 мая в России ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов в ряде аэропортов. Речь идет о по меньшей мере 15 городах, где частично или полностью приостановлено авиасообщение.

В частности, ограничения действуют в аэропортах Перми, Челябинска, Орска, Ижевска, Чебоксар, Тамбова, Оренбурга, Уфы, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Пскова и Нижнего Новгорода.

На фоне этого в ряде регионов РФ также сообщали о работе систем противовоздушной обороны и угрозе атак беспилотников.

В то же время в Чебоксарах (Чуваская Республика РФ) заявляют о попадании ракеты FP-5 "Фламинго" по предприятию "ВНИИР-Прогресс", а также падению обломков беспилотника на торговый центр.

