В России массово отменяют парады на 9 мая

Акция «Бессмертный полк» в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Москва

Москва / © Associated Press

В Москве и Санкт-Петербурге парады к так называемому «Дню победы» 9 мая состоятся в сокращенном формате, а в административных центрах 15 регионов РФ торжества вообще будут отменены.

Об этом сообщает издание Astra со ссылкой на информацию из открытых источников.

По сообщению региональных властей и официальных СМИ, по состоянию на 6 мая «парады победы» отменены в таких регионах РФ:

  • Белгородская область,

  • Воронежская область,

  • Курская область,

  • Краснодарский край,

  • Ленинградская область,

  • Нижегородская область,

  • Новгородская область,

  • Псковская область,

  • Рязанская область,

  • Саратовская область,

  • Ростовская область,

  • Калужская область,

  • Орловская область,

  • Брянская область,

  • Чувашия.

Российские власти не будут проводить никаких торжественных мероприятий на оккупированных территориях Украины.

В Москве на параде впервые с 2007 года на Красной площади не появится военная техника, так же без бронемашин обойдутся на параде в Санкт-Петербурге.

Блокировка мобильной связи и Интернета, а также отмена салютов введены в ряде других российских регионов.

Акция «Бессмертный полк» в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.

Ранее в современной истории России подобные ограничения вводились только во время пандемии коронавируса.

Парад 9 мая в Москве — последние новости

Напомним, российское военно-политическое руководство усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы перед парадом 9 мая, перебрасывая системы ПВО из других регионов РФ.

Кроме того, в Москве во время подготовки и проведения парада к 9 мая продолжаются масштабное отключение мобильного интернета и ограничения на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад в Москве.

