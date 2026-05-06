В России массово отменяют парады на 9 мая

В Москве и Санкт-Петербурге парады к так называемому «Дню победы» 9 мая состоятся в сокращенном формате, а в административных центрах 15 регионов РФ торжества вообще будут отменены.

Об этом сообщает издание Astra со ссылкой на информацию из открытых источников.

По сообщению региональных властей и официальных СМИ, по состоянию на 6 мая «парады победы» отменены в таких регионах РФ:

Белгородская область,

Воронежская область,

Курская область,

Краснодарский край,

Ленинградская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Псковская область,

Рязанская область,

Саратовская область,

Ростовская область,

Калужская область,

Орловская область,

Брянская область,

Чувашия.

Российские власти не будут проводить никаких торжественных мероприятий на оккупированных территориях Украины.

В Москве на параде впервые с 2007 года на Красной площади не появится военная техника, так же без бронемашин обойдутся на параде в Санкт-Петербурге.

Блокировка мобильной связи и Интернета, а также отмена салютов введены в ряде других российских регионов.

Акция «Бессмертный полк» в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.

Ранее в современной истории России подобные ограничения вводились только во время пандемии коронавируса.

Напомним, российское военно-политическое руководство усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы перед парадом 9 мая, перебрасывая системы ПВО из других регионов РФ.

Кроме того, в Москве во время подготовки и проведения парада к 9 мая продолжаются масштабное отключение мобильного интернета и ограничения на SMS. По сообщениям СМИ, операторы связи уже начали предупреждать жителей о возможных перебоях в период с 5 по 9 мая.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский намекнул, что украинские дроны могут посетить парад в Москве.

